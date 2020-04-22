Кроссовер на базе Toyota Yaris дебютирует уже завтра

Автомобиль должны были показать еще в марте, на автосалоне в Женеве, но планы сорвались.

Материалы по теме Toyota делает кроссовер из Yaris — первые фото

После того, как правительство Швейцарии запретило проведение массовых мероприятий, численостю более 1000 человек, и Женевский автосалон отменили, Toyota не спешила анонсировать презентацию новинки онлайн или как-то еще. Вместо этого автопроизводитель отодвинул дебют на неопределённый срок. Однако журналисты издания autonocion.com узнали, что презентация маленького кроссовера пройдет уже на этой неделе, а именно, в четверг, 23 апреля.

Ожидается, что новый компактный кроссовер Toyota будет ниже C-HR и построен на платформе Toyota TNGA-B, которая также лежит в основе нового компактного хэтчбека Yaris. Оснащаться он будет 1,5-литровым бензиново-электрическим силовым агрегатом, способным приводить в действие все четыре колеса через систему полного привода.У гибрида будет новый литий-ионный аккумулятор, более мощный, но и более легкий (-27%), чем на других моделях. Наряду с гибридной модификацией на некоторых рынках также будут предлагать автомобиль с обычным бензиновым литровым мотором.

Теперь насчет презентации: скорее всего, нам покажут прототип, дебют которого не состоялся в Женеве, а окончательная модель появится во второй половине 2020 года, а продажи ее начнутся в конце года или в начале 2021-го.

Шпионские фотографии нового кроссовера появились в прошлом месяце, и было видно, что один тестовых автомобилей позаимствовал кузов и фонари у Яриса предыдущего поколения, в то время как другой тестовый автомобиль имел больше общего с хэтчбеком текущего поколения.

Несмотря на опубликованные ранее тизеры, до сих пор неясно, как будет выглядеть этот кроссовер. Автопроизводитель заявил, что у него будет «компактный и динамичный дизайн» и «индивидуальность». Так что уже понятно, что кроссовер на базе Yaris будет отличаться и от хэтчбека, и модели C-HR. В любом случае, интрига сохраняется.