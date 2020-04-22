Мода на кроссоверы дошла и до компании Smart, пообещавшей выпустить новую модель в 2022 году.

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В течение многих лет Smart игнорировал сегмент кроссоверов, выпуская исключительно городские малолитражные автомобили. Но спрос рождает предложение, и в 2022 году в модельном ряду компании появится первый кроссовер.

Smart осознает всю ироничность своего решения — компания была основана для выпуска альтернативных автомобилей для тех, кого не устраивают большие машины. Однако спрос в последние годы смещается в сторону кроссоверов, и, чтобы оставаться прибыльными, компаниям приходится их выпускать.

Итальянское издание Motori Online выяснило, что пока безымянная новая модель Smart (на фото — Smart For Stars) будет достигать в длину четырех метров — почти на 1,4 метра больше, чем у Smart ForTwo.

Для кроссовера разработают уникальную платформу при участии специалистов компании Geely. К слову, китайский бренд приобрел 50-процентную долю Smart в 2019 году. Компании также принадлежат контрольные пакеты акций компаний Volvo, Lotus, Polestar и некоторых других.

Первый кроссовер Smart будет электрическим, с литий-ионным аккумулятором емкостью 78 кВт.ч. Motori Online пишет, что дальность поездки на одной зарядке будет составлять около 400 километров. Какой привод получит кроссовер, пока неизвестно.

Smart решил выпустить кроссовер Мода на кроссоверы дошла и до компании Smart, пообещавшей выпустить новую модель в 2022 году. Smart решил выпустить кроссовер

В России скоро должна появиться собственная модель типа Смарта — электромобиль Zetta.

Фото: Smart