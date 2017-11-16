Haval озвучил цены на внедорожник H5

Начались продажи рамного китайского внедорожника Haval H5, который выпускается на заводе под Тулой.

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Как мы уже сообщали, автомобиль предлагается в двух комплектациях — Comfort и Premium. Стоимость первой составляет от 1 099 000 рублей, а цена топовой версии начинается с отметки 1 349 000 рублей.

Главным конкурентом автомобиля считается УАЗ Патриот, стоимость которого составляет от 710 910 до 1 268 000 рублей.

Следует отметить богатое оснащение китайского внедорожника, у которого нет бюджетной версии. В базе Haval H5 оснащается климат-контролем, парктрониками, круиз-контролем и медиасистемой с сенсорным монитором.

В комплектации Premium добавляется кожаный салон с электроприводами сидений, камера заднего вида с динамической разметкой и практичная шторка багажника.

Haval H5 можно купить с бензиновым турбомотором объемом 2 литра и мощностью 150 или 177 л.с. Автоматическая коробка не предусмотрена, и покупателям предлагается лишь 6-ступенчатая механика. Во всех версиях внедорожник оснащается системой полного привода с электронным управлением, а также системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, а также системой помощи при начале движения на подъеме и спуске с горы.

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Фото: Haval