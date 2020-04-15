Новый автомобиль будет доступен в двух версиях: Comfort и Premium.

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Уже в базовой комплектации Haval H5 оснащается климатической системой, задними датчиками парковки, мультимедиасистемой с сенсорным экраном и круиз-контролем с управлением на руле. Сам руль отделан кожей, а в багажнике имеется система крепления груза — такелажные кольца в полу, бортовые крючки багажного отделения. Есть электрообогрев передних сидений и зон покоя стеклоочистителей.

За безопасность автомобиля отвечают две подушки — водителя и переднего пассажира, крепление Isofix, cистемы динамической стабилизации и помощи при старте на подъеме и спуске.

В топовой комплектации Premium дополнительно предусмотрены: кожаный салон, электрорегулировка сидений в 6 направлениях, камера заднего вида с динамической разметкой, розетка 220В, задняя шторка-разделитель багажного отделения и боковые подушки безопасности.

Полноприводный Haval H5 будет представлен на нашем рынке с двумя вариантами 2-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, мощностью 150 и 177 л. с. Автомобиль оснащается полным приводом, 6-ступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой BorgWarner TOD

В H5 используется используется независимая торсионная двухрычажная с амортизаторами подвеска спереди и многорычажная пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости — сзади. Дорожный просвет автомобиля составляет 204 мм.

Цены на внедорожник пока неизвестны, но их обещают огласить уже скоро. Собирают автомобиль на заводе в Тульской области, в индустриальном парке «Узловая».

Известно также, что уже готовится следующее поколение Haval H5, и у него будет брутальный внедорожный дизайн.

Haval H5: известны российские комплектации рамного внедорожника Новый автомобиль будет доступен в двух версиях: Comfort и Premium. Haval H5: известны российские комплектации рамного внедорожника

Фото: Haval