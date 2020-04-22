В Санкт-Петербурге задержан Фантомас и его сообщники

Предприимчивые мужчины угоняли элитные иномарки, используя резиновые маски и хакерские гаджеты.

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Оперативниками Северной столицы задержаны трое участников организованной группы, которая специализировалась на угоне дорогих иномарок. Установлено, что трое жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 39 до 44 лет причастны к кражам как минимум двух автомобилей: 8 февраля 2019 года они похитили внедорожник, припаркованный на проспекте Науки, а в апреле того же года «увели» иномарку с Гжатской улицы.

Все трое уже имеют судимости за кражи и иные преступления. По фактам двух вышеуказанных краж возбуждены уголовные дела, и в результате обысков на квартирах у подозреваемых были найдены и изъяты электронные блоки управления двигателями, замки и ключи зажигания, устройства подавления GSM-сигналов, документы на автомобили, смартфоны, личные вещи, деньги (около 100 000 рублей) и банковские карты из похищенных машин, а также маски и парики.

Подозреваемые задержаны, устанавливаются сообщники шайки, другие их преступления, а также судьба похищенных автомобилей. На видео, размещенном на сайте МВД РФ, видно, что оперативники обнаружили паркинг, часть которого буквально забита дорогими автомобилями.