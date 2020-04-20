Задержан вор, снимавший рули с каршеринговых машин

В Подмосковье гражданин вскрывал автомобили с помощью приложения и сбывал через интернет.

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Оперативники люберецкого угрозыска задержали подозреваемого в серии краж, сообщает сайт МВД РФ. 26-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья подозревается в том, что вскрывал автомобили каршеринга в Котельниках и Дзержинске с помощью мобильного приложения, зарегистрированного на другого человека, после чего демонтировал рулевые колеса с подушками безопасности.

Таким образом, без руля осталось семь машин, сумма ущерба составила 315 000 рублей. Следователь Следственного управления МУ МВД возбудил уголовное дело по статье «Кража», а далее полицейские принялись мониторить объявления о продаже запчастей и вышли на продавца рулей с подозрительно низкой ценой. Оперативники договорились с подозреваемым о встрече в поселке Коммунарка и, удостоверившись, что запчасти краденые, задержали их обладателя.

При осмотре личного авто подозреваемого обнаружили два рулевых колеса, четыре подушки безопасности, а также инструменты, которые могли использоваться при кражах. Известно, что у подозреваемого был сообщник, с которым они вскрывали автомобили. Его местонахождение сейчас устанавливается.

Преступники довольно часто попадаются на объявлениях о продаже краденого — к таким случаям относится довольно нелепый эпизод с попыткой сбыть колеса новейшего Chevrolet Corvette C8.

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС