Похитители уникальных колес попались на объявлении об их продаже

Недавно уникальные колеса были украдены с не менее уникального автомобиля Corvette C8 2020 года. Несмотря на это, гении преступного мира тут же попытались продать их через Facebook.

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Спустя всего несколько дней после того, как колеса редчайшего автомобиля Chevrolet C8 Corvette 2020 года были украдены на улице Вест-Виллидж в Детройте, объявление об их продаже появилось в Сети, а точнее на торговой площадке Facebook Marketplace.

Первое объявление было очень странным и не содержало фотографий колес. При этом цена указывалась заоблачная — 100 000 долларов (более 6 млн рублей). В следующем объявлении появились не только фотографии, но и подробное описание колес и шин. Запрашиваемая цена снизилась до 500 долларов за комплект (около 31 тыс. рублей).

Вероятно, колеса, украденные с Корвета в Детройте, были проданы тихо и аккуратно, а вот их новый владелец, видимо, оказался не в курсе громкой кражи и выставил «горячее» напоказ. Полиция разбирается.

Разутый в Детройте Corvette находился в распоряжении одного из сотрудников компании Chevrolet, так как продажи спорткара еще не начинались. Этот инцидент показывает, насколько будущие покупатели C8 должны быть внимательными и аккуратными — парковка абы где может обернуться неприятностями.

Уникальные вещи можно не красть, а делать самостоятельно, как, например, эту копию пикапа Теслы.

Фото: Facebook, Instagram