В России создадут единую систему контроля за нарушениями ПДД

Это позволит исключить установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и утечку персональных данных автовладельцев.

Действующая система фотовидеофиксации нарушений ПДД завязана на региональные дата-центры, но в перспективе планируется создать единый центр контроля за водителями, куда будет стекаться информация со всех дорожных камер в стране. «Известиям» удалось ознакомиться с материалами Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», где разрабатывается новая система. Стоимость такого ресурса обойдется, по предварительным подсчетам, в 100 млн рублей.

В единый федеральный Центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет стекаться информация о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Предполагается задействовать как существующее, так и новое оборудование. Обработанные в ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.

Это исключит установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев. Кроме того, в действующей системе дорожных камер фотовидеофиксации есть уязвимости. В частности, третьи лица могут получить доступ к данным передвижения спецтранспорта — военных колонн, кортежей первых лиц и ТС, задействованных в разыскных и контртеррористических операциях.

В нескольких регионах уже запущен пилотный проект для обкатки принципов работы единой системы. Эксперты полагают, что единый центр фиксации нарушений может помочь также в раскрытии серьезных преступлений.

Сегодня в РФ установлено более 16 тыс. камер фото- и видеофиксации, в том числе передвижных. В 2019 году выписано 142 млн штрафов на 106,5 млрд рублей, из них более 80% — с помощью камер.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС