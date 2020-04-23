Дал порулить другу: тот прокатился на 12,5 миллиона

Дорогой спорткар Dodge Viper, выставленный на продажу за эту сумму, занесло, он врезался в дерево и превратился в груду металлолома.

Жуткое видео появилось в соцсетях вчера, а сегодня владелец суперкара рассказал в Инстаграм, что за рулем был его друг, и он, к счастью, жив. Причем тот тоже опытный пилот, но так вышло, что «Гадюка моя (Viper), верна была только мне».

Это не просто автомобиль, а с историей — вместе с владельцем прошел от уличных гонок до профессиональных. По словам владельца теперь уже металлолома в мире было 15 таких машин, а осталось 14. То есть восстановлению Viper, увы, не подлежит.

При этом оценивает он ситуацию так: «Беззубик —это этап жизни!! Этап закончен пойдём дальше!!! Лучший Авто которым я когда либо владел!!»

Три дня назад суперкар был выставлен на продажу за 12 500 000 рублей, возможно, разбил его новый несостоявшийся владелец.

Местные СМИ пишут, что этот Dodge Viper IV STR—10 был доработан американским тюнинг-ателье Hennessey Perfomance. Стандартный 8,4-литровый V10 получил две большие турбины, а его мощность выросла с 608 до 1000 лошадиных сил. Однако в объявлении о продаже было указано 608 л.с., а также, что транспортный налог на этот спорткар составляет 91 200 рублей в год.

Как видим, не все соблюдают режим самоизоляции, ухитряясь даже разбивать автомобили. впрочем, не только у нас. Американские дрифтеры недавно перекрыли участок дороги в сельской местности, чтобы посоревноваться в мастерстве выписывания «пончиков».

Видео : YouTybe

Скриншот: Instagram