Первый результат самоизоляции: на треть упал спрос на бензин

Меньше всех покупали топливо жители Юга России.

Материалы по теме Импорт дешевого бензина запретят на полгода

Жители России на 31% сократили покупку бензина, к таким выводам пришли аналитики ВТБ и «Первый ОФД», проанализировавшие динамику спроса и цен на топливо в период самоизоляции, то есть на временном отрезке с 30 марта по 19 апреля. Наиболее сильно — на 36% — уменьшились продажи АИ-92.

Больше всего сократили покупки бензина жители Юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй неделе самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.

Цены на все виды топлива при падении спроса за весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42,5 руб. за литр, АИ-95 — около 46 руб. за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47,5 руб. за литр.

Исследование было проведено на основании данных всех регионов России.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, 190 890 человек скончались. В России общее число заболевших составляет 62 773 человека, скончались от болезни 555 человек, выздоровел 4891. Во многих регионах РФ действует режим самоизоляции и другие ограничения. Так, в Москве и Подмосковье, чтобы передвигаться на автомобиле, нужно оформить цифровой пропуск. Количество поездок ограничено.