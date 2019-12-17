Kia откажется от седана Stinger. Но не сейчас — журнал За рулем

Kia откажется от седана Stinger. Но не сейчас

Из-за низких продаж модели в компании не намерены выпускать второе поколение спортивного седана, но в ближайшее время представят обновленную версию Stinger.

Kia Stinger
Kia Stinger

Kia > Stinger

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Новая комплектация Kia Stinger: уже в России

Продажи спортивного седана Kia Stinger снизились на 21% в первом квартале 2020 года, а в марте 2020 года его продажи упали на 40%. В связи с этим разговоры о скором выводе автомобиля из модельного ряда, которые опубликовал The Korean Car Blog, вполне обоснованны. Напомним, что стоимость Stinger в России составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей.

Kia так и не начала разработку Stinger второго поколения. Как заявил главный дизайнер компании, нужно, чтобы модель была «экономически успешной». В сентябре прошлого года глава отдела дизайна Kia сказал, что Stinger «не так хорош, как мы надеялись». Он также намекнул, что Stinger может стать совершенно другой моделью в будущем. Вероятно, это намек на электромобиль — у автопроизводителя еще есть время принять решение.

Пока же Kia намерена обновить спорт-седан и модернизировать его 3,3-литровый турбированный двигатель V6. Седан получит подтяжку лица, новые задние фонари, обновленную комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Это показывает, что Kia все еще надеется на успех модели.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Stinger (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет ни чего хорошего в нем

Недостатки:

Нет ни чего хорошего в нем

Комментарий:

В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г

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