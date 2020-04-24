АВТОВАЗ до конца 2020 года будет работать четыре дня в неделю

Такие меры использовались на заводе ранее, и для работников они выгоднее, чем вынужденный отпуск.

С 29 июня по 27 декабря 2020 года Волжский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю. До 29 апреля сотрудникам АВТОВАЗа будут разосланы уведомления о новом порядке работы. Соответствующий приказ по предприятию был опубликован в группе «Нетипичный АВТОВАЗ» социальной сети ВКонтакте. Но вероятно, что это далеко не все изменения в графике работы предприятия на ближайшее время.

После перезапуска на АВТОВАЗе ведется, пусть и со сниженной скоростью конвейера, сборка всех моделей автомобилей, функционируют и прочие подразделения. Но, по неофициальной информации, еще до 29 июня АВТОВАЗ может перейти на меньшую загрузку, чем сейчас — с четырьмя рабочими днями и объявлением простоя по пятницам.

В ближайшее время возможна также отправка сотрудников в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 заработной платы — уже на следующей неделе все основные производства завода в Тольятти могут быть остановлены. В первую майскую неделю предприятие уйдет на корпоративные каникулы, а дата возобновления производства будет зависеть от нескольких факторов, экономических и эпидемиологических.

Но если планируемый переход на четырехдневную неделю все же произойдет, для сотрудников этот вариант окажется не самым плохим: при сокращенной рабочей неделе заработная плата уменьшается всего на 20% (и появляется дополнительный выходной), а при тотальном простое — на 33%.

Официальные представители предприятия в Тольятти хранят молчание о порядке работы завода в ближайшее время, а вот о недельном простое завода Lada Ижевск в Удмуртии вчера заявил республиканский профсоюз оборонпрома.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС