Volvo XC90 подорожал на 100 тыс. рублей, а оснащения добавили на 200 тысяч

Речь о кроссоверах 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации с расширенным пакетом функций. Автомобили уже можно заказать у дилеров.

С 1 мая Volvo XC90 2021 модельного года можно будет приобрести с обновленной базовой комплектацией Momentum. Теперь даже в самой доступной версии есть функции, ранее предусмотренные только для дорогих комплектаций.

Для начальной Momentum предлагаются 19-дюймовые колеса (вместо 18” ранее) в различных вариантах дизайна, а посадка в автомобиль станет удобнее благодаря современной системе бесключевого доступа.

Также уже в «базе» внедорожник оснащается системой распознавания дорожных знаков RSI, а электрохромным (с автоматическим затемнением) будет не только салонное зеркало заднего вида, но и боковые наружные зеркала, что обеспечит дополнительную защиту водителя от ослепления попутным транспортом.

Предусмотрен электропривод задних подголовников, их можно дистанционно сложить при отсутствии пассажиров второго ряда, чтобы улучшить обзор сзади. Водители, предпочитающие перевозить детское автомобильное кресло спереди, получат такую возможность благодаря появлению кнопки отключения передней пассажирской подушки безопасности.

В обновленной комплектации Momentum дверь багажника теперь оснащается электроприводом с функцией дистанционного (без помощи рук) управления, в багажнике появилось дополнительное гнездо розетки с напряжением 12V, добавлена защитная нейлоновая сеть, препятствующая смещению перевозимых грузов.

За доплату для Volvo XC90 Momentum предложат систему очистки воздуха CleanZone с высокочувствительным датчиком твердых частиц PM2.5. Владелец сможет оценить состояние воздуха в салоне при помощи наглядной графики и выбрать (в том числе через мобильное приложение Volvo On Call) необходимую очистку в процессе прогрева или охлаждения салона перед поездкой.

Цена на Volvo XC90 Momentum 2021 модельного года повысится на 100 000 рублей — при увеличении пакета оснащения на 200 000 рублей. Это своеобразное антикризисное решение компании.

Стоимость других версий также возрастет на 100 000 рублей, за исключением более мощной спецификации T8 Twin Engine с гибридной силовой установкой, которая подорожает на 50 000 рублей.

В кризис автомобили меньше теряют в цене, напоминают аналитики.



Фото: Volvo