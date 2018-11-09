Ford готовит кроссовер на базе Mondeo

Кузов универсал, стильный обвес, высокий клиренс, турбомотор и полный привод... Subaru Outback в опасности?

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Североамериканский седан Fusion и его европейский двойник Mondeo, продающийся в России, могут вскоре покинуть модельные ряды марки Ford — по предварительным прогнозам, с американским «собратом» это произойдет в начале 2021 года. В определенном смысле единственным наследником этого семейства может остаться Fusion Active — кроссовер, построенный на той же элементной базе, сообщает Car and Driver со ссылкой на собственные источники. Абсолютно новой разработка не будет — по крайней мере, в плане кузова у неё уже есть базис в виде европейского универсала Mondeo SW.

По предварительным данным, вместе с пластиковым обвесом кузова и увеличенными клиренсом новинка получит под капот 2-литровую «турбочетверку», сочетающуюся с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Но чтобы успешно конкурировать с Subaru Outback, которую прочат в основные соперники Fusion Active на североамериканском рынке, у него должен быть полный привод, да и в целом машина должна быть построена и спозиционирована не как приподнятый универсал, а именно как кроссовер.

Если эта задача будет решена, то модель может оказаться востребованной не только в США, но и в России — для нашего рынка, как и для европейского, это будет означать полную перезагрузку модели Mondeo, что вполне соответствует неослабевающей моде на кроссоверы. Конечно, многое будет зависеть от цены, и пока есть только заокеанский прогноз: от 30 000 до 40 000 долларов, то есть минимум 2 220 000 рублей.

В России цены на Subaru Outback, который мы недавно покатали в Исландии , стартуют от 2 800 000 рублей.

Фото: Car and Driver