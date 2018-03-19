Все новые модели компании, которые могли бы оснащаться этим заслужившим уважение мотором, получат битурбированный двигатель V6 через два-три года.

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О том, что дни V8 сочтены, писалось уже много раз. Но издание The Drive заявило, что в беседе с представителем компании Toyota выяснились некоторые новые детали.

По словам инсайдера, в течение следующих трех лет Toyota постепенно прекратит серийное производство двигателя V8. Всего же до снятия его с конвейера, например в США, будет выпущено 30 000 двигателей. И на этом всё.

Как только компоненты для последних моторов будут изготовлены, компания начнет менять оснастку завода, чтобы выпускать двигатели V6 с турбонаддувом.

Компания также выпускает двигатели V8 в Японии на своем заводе в Тахаре, который тоже перейдет на производство V6 в ближайшие два-три года. Но там может сохраниться мелкосерийное производство 8-цилиндровых двигателей.

То есть Toyota не будет полностью отказываться от моторов V8. Ими могут оснащаться спортивные автомобили, такие как Lexus LC F, а также флагманский кроссовер LX следующего поколения.

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Фото: Toyota