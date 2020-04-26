Это как геймеры выбирают себе аватарки.

Автомобили кросс-купе, отличающиеся не самой практичной покатой линией крыши, пользуются стабильно высоким спросом. Все больше автопроизводителей выпускают купеобразные кроссоверы. Они есть у BMW (первопроходец X6, а также X2, X4 и вскоре Х8), Mercedes-Benz (например, GLE), Audi (Q8), Volkswagen (Atlas Cross Sport), Porsche (Cayenne Coupe) и даже у Renault (Arkana).

Консалтинговая компания Strategic Vision, которая ежегодно собирает данные о покупателях новых автомобилей, выяснила, в чем секрет популярности кросс-купе. Покупатели этих спортивных автомобилей на четыре-пять лет моложе покупателей обычных кроссоверов и внедорожников.

Те, кто выбирают купе-кроссоверы, менее чувствительны к цене, а значит бренды могут повысить стоимость автомобилей, не рискуя потерять покупателя. Что более важно, покупатели кросс-купе больше озабочены собственным имиджем.

«Больше всего покупатели этих машин хотят выглядеть стильно, находясь за рулем автомобиля, отличающегося от других, — говорит президент Strategic Vision Александр Эдвардс. — Они воспринимают автомобиль продолжением себя — так геймер ассоциирует себя с онлайн-аватаром. Поэтому, помимо желания показать себя, они хотят, чтобы автомобиль демонстрировал их успех».

В ходе другого исследования выяснилось, что автономные транспортные средства способны провоцировать пьянство.

Фото: BMW