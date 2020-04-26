Число зараженных коронавриусом (COVID-19) по всему миру перешагнуло отметку в 2,3 млн человек. Болезнь обнаружена в 185 странах. Погибших немало, но еще больше тех, кто справился. В том числе и пожилых.
Создавать трактор с чистого листа — долго, дорого и рискованно. Конструкция может получиться сырой, а окупаемость проекта будет поставлена под вопрос. Именно по этой причине новые машины являются сплавом проверенных временем и тысячами моточасов технических решений, которые хорошо зарекомендовали себя при работе в разных условиях.
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