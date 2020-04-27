Завод Hyundai в С.-Петербурге будет работать в одну смену

После перезапуска производства выйти на двухсменный режим работы пока не удается.

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Российский завод ХММР, принадлежащий корейской компании Hyundai, продолжает функционировать в односменном режиме, сообщает пресс-служба предприятия. Причины не называются, но самые крупные из них, пожалуй, очевидны: нехватка комплектующих и низкий спрос на новые автомобили. Вероятно также, что обеспечить сейчас полную мощность было бы невозможно и физически — из коллектива в 2200 человек на заводе находятся только самые необходимые.

На предприятии введен новый санитарный стандарт, предусматривающий дистанцирование сотрудников, средства индивидуальной защиты и регулярную дезинфекцию помещений. Все, кто не связан напрямую с производственными процессами, работают удаленно. По информации пресс-службы, в таком режиме — производя автомобили в течение одной дневной смены — завод ХММР будет работать с 27 по 30 апреля, а о дальнейшем графике компания сообщит позднее.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге является предприятием полного цикла, способным производить 200 000 автомобилей в год, но сейчас очевидно, что на проектную мощность ХММР вернется не скоро.

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Фото: Hyundai