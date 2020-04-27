АВТОВАЗ отправляет рабочих в вынужденный отпуск

Оплата труда во время простоя будет производиться в размере 2/3 от средней зарплаты.

Материалы по теме АВТОВАЗ до конца 2020 года будет работать четыре дня в неделю

В последнюю неделю апреля АВТОВАЗ корректирует график работы основных производств. В понедельник все линии конвейера еще работают в прежнем режиме — с замедленной скоростью, но в две смены. Однако уже во вторник 28 апреля все линии отработают только в первую смену, а вот во вторую две из них остановятся — линия B0 (где делают Lada Largus, Renault Logan и Sandero) и цех СКП Kalina, производящий Lada Granta, Datsun mi-DO и on-DO.

29 и 30 апреля все линии конвейера, включая производящую внедорожники Lada 4x4, работать не будут, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» соцсети ВКонтакте. Далее последуют майские праздники и трехдневные корпоративные каникулы, после чего предприятие ожидает еще один простой — с 12 по 15 мая. Оплата труда во время простоя будет производиться в размере 2/3 от средней зарплаты. К сборке автомобилей на тольяттинском автозаводе планируют вернуться 18 мая, а с 29 июня АВТОВАЗ должен перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Таким образом, подтвердились ранние предположения о том, что АВТОВАЗ не будет выпускать автомобили в последнюю апрельскую неделю, первую неделю мая проведет на корпоративных каникулах, а вторую — снова в вынужденном простое.

Завод Hyundai под Санкт-Петербургом взаимодействует с общественностью не через неофициальные «сливы» в соцсетях, а через сообщения пресс-службы, которая заявила о сохранении односменного режима работы в последнюю неделю апреля.

Фото: Thomas Körbel/DPA/TASS