В Германии открылись дилерские центры. Там пусто

Дилерские центры в нашей стране обещают скоро открыть, простаивание бизнеса смерти подобно. Но не нужно надеяться, что люди сразу побегут покупать автомобили.

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Например, в Германии дилерские центры работают уже больше недели, вернее, замерли в ожидании покупателей. Никто не думал, что клиенты будут стоять в очереди перед автосалонами после их открытия, но тот факт, что интерес к новым автомобилям приблизится к нулю, удивил многих дилеров и автопроизводителей. Призыв к финансовой поддержке со стороны государства становится все громче, и исходит он не только от розничных продавцов, но и от производителей, и от поставщиков запчастей.

В автосалоне «Гиратс» на Келнерштрассе в Бенсберге все выглядит как обычно, за исключением дезинфицирующих средств, которые стоят на стойках рядом с консультантами по продажам, знаков, которые напоминают покупателям о необходимости сохранять безопасное расстояние 1,5 метра, и ограничительных линий перед зоной обслуживания клиентов.

Однако лишь пара человек осматривают новенькие Opel, Hyundai и Seat субботним утром. В автосалоне тихо. Интерес клиентов наблюдался только в первые два дня, говорит управляющая дилерским центром Габриэле Гиратс. Потом посещения значительно сократились. Хотя Габриэле оптимистка, она скептически относится к будущему. Со своими двенадцатью консультантами по продажам, которые вышли после того, как в Германии разрешили функционировать дилерским центрам, она работает с существующими клиентами, привлечь новых немыслимо.

Пятинедельный карантин в Германии привел к огромному падению продаж — в среднем на 80%. Все испытали облегчение, когда 20 апреля правительство страны разрешило открыть автосалоны. Но что сейчас? Недостатка в машинах нет — автосалоны переполнены, однако за автомобилями никто не торопится. Сокращение доходов, рост безработицы и неуверенность в завтрашнем дне парализуют желание сделать дорогостоящую покупку. Теперь это вопрос покупательской уверенности и поддержки клиентов. Продажи, в зависимости от марки, составляют от 10% до 50% от обычных.

Автопроизводители, чтобы запустить торговлю и поддержать дилеров, придумывают акции и спецпредложения. Так, FCA Germany начала кампанию «Даже больше». Для Fiat, Abarth, Alfa Romeo и Jeep это означает: возьмите машину сейчас и оплатите первый из 48 кредитных взносов только в январе 2021 года. Программа «Даже больше» имеет модульную структуру без первоначального взноса и с процентными ставками от нуля до максимум 2,99%.

Нет ничего хуже, чем стоять на месте: Audi также пытается помочь дилерам вернуться в налаженный бизнес с помощью специальных программ для клиентов. Это и привлекательные условия финансирования, и бесплатные сервисные предложения, и различные бонусы. Что-то придумывают и другие производители.

В этой критической ситуации аналитики и пострадавший бизнес призывают к государственной поддержке, чтобы стимулировать спрос. При этом важно, чтобы соответствующие меры были приняты в ближайшее время и чтобы в госпрограммах было учтено как можно больше сегментов транспортных средств, а не только электромобили. Все надо делать быстро, если политики начинают долго обсуждать или обещать стимулы к покупке, клиенты будут ждать, пока не придет их время, а за это время многие дилеры уже разорятся, отмечает немецкое издание car-editors.net.

Представитель автодилера Буркхард Веллер ожидает возвращения к нормальной жизни не раньше следующего года: «Успех нашего бизнеса зависит от многих факторов, на которые мы, как последнее звено в цепочке создания стоимости, никак не можем повлиять».

Российские автомобильные дилеры еще в начале апреля попросили правительство включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса.



Фото: Auto-Medienportal.Net/Rainer Strang