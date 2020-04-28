Вчера, в 14:02 Полноприводный Skoda Karoq поступил в продажу Такие кроссоверы отличаются увеличенным (на 4 мм!) дорожным просветом и предлагаются по цене от 1 468 000 рублей.
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Самый доступный полноприводный
Skoda Karoq оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым роботом. Благодаря этому максимальная скорость автомобиля достигает 193 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 8,9 секунды. Клиренс полноприводной версии составляет 164 мм — на 4 мм больше, чем у переднеприводной. Кроме того, автомобиль можно оснастить 18-дюймовыми легкосплавными дисками и функцией Auto Hold стояночного тормоза. Отличается и багажник, у которого при складывании спинок сидений второго ряда образуется ровный пол.
В базовой комплектации
Active стоимостью 1 468 000 рублей полноприводный Karoq оснащается кондиционером, аудиосистемой Swing с восемью динамиками, системой курсовой устойчивости, ассистентом подъема в гору, подогревами передних сидений, мультирулем и четырьмя подушками безопасности.
В комплектации
Ambition стоимостью 1 580 000 рублей добавляется двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Swing, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и парктроники.
В комплектации
Style стоимостью 1 754 000 рублей появляется платформа SmartLink, передние парктроники, рулевое колесо с обогревом, поясничные упоры в спинках передних сидений и атмосферная светодиодная подсветка салона. Фото: Skoda
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