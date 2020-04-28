Полноприводный Skoda Karoq поступил в продажу — журнал За рулем

Полноприводный Skoda Karoq поступил в продажу

Такие кроссоверы отличаются увеличенным (на 4 мм!) дорожным просветом и предлагаются по цене от 1 468 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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Skoda Karoq российской сборки: самый детальный обзор

Самый доступный полноприводный Skoda Karoq оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым роботом. Благодаря этому максимальная скорость автомобиля достигает 193 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 8,9 секунды. Клиренс полноприводной версии составляет 164 мм — на 4 мм больше, чем у переднеприводной. Кроме того, автомобиль можно оснастить 18-дюймовыми легкосплавными дисками и функцией Auto Hold стояночного тормоза. Отличается и багажник, у которого при складывании спинок сидений второго ряда образуется ровный пол.

В базовой комплектации Active стоимостью 1 468 000 рублей полноприводный Karoq оснащается кондиционером, аудиосистемой Swing с восемью динамиками, системой курсовой устойчивости, ассистентом подъема в гору, подогревами передних сидений, мультирулем и четырьмя подушками безопасности.

В комплектации Ambition стоимостью 1 580 000 рублей добавляется двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Swing, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и парктроники.

В комплектации Style стоимостью 1 754 000 рублей появляется платформа SmartLink, передние парктроники, рулевое колесо с обогревом, поясничные упоры в спинках передних сидений и атмосферная светодиодная подсветка салона.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (3)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Качество Шкода!

Недостатки:

Бензин — не ниже 95-го.

Комментарий:

Укороченный Шкода-Кодиак! Цена завышена.В кризис. Вот потому и езжу на своём родном чистокровной корейце серебристом Хёндай-Туссане 2008 г.в. 2.0(142л,с) передний привод , с пробегом 180 000 км. Да и бензин 95-ый. Учитывая не соответствие актанового числа заявленному на заправках — старый провере...

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