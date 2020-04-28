Внезапно: государство переплачивает страховщикам ОСАГО

Нынешние тарифы ОСАГО негибкие, заявили в Счетной палате, для отдельных категорий клиентов из числа госорганизаций тарифы сильно завышены.

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Такое мнение Счетная палата выразила по итогам проверки использования бюджетных средств на страхование в системно значимых страховых организациях. Речь о страховщиках, которые, в основном, предоставляли услуги главным распорядителям бюджетных средств (сюда входят практически все органы госвласти) в 2017–2019 годах, это: «Согаз», «ВТБ Страхование» и «МАКС».

На ОСАГО из федерального бюджета трем страховым компаниям было выделено свыше 1 млрд рублей. При этом коэффициент выплат для главных распорядителей бюджетных средств оказался в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам ОСАГО, и составил 17% от уплаченных страховых премий.

«Автомобили государственных чиновников проходят регулярный технический осмотр, их водят профессиональные водители. Осмотр личного состава также проходит регулярно. Они гораздо реже попадают в ДТП. В целом это говорит о негибкости сегодняшней системы тарифов — она не учитывает низкие риски для определенных категорий страхователей, в том числе и главных распорядителей бюджетных средств», — пояснил Алексей Саватюгин.

Это еще одна причина, чтобы поскорее индивидуализировать тарифы «автогражданки». Определенные шаги в этом направлении уже делаются, отметили в Счетной палате: ЦБ и Минфин рассматривают варианты персонализации ОСАГО.

Кроме того, Счетная палата за предыдущие три года 26 раз выявляла у системно значимых страховщиков различные нарушения в части их финансовой устойчивости и платежеспособности.

Поэтому в законодательстве о госзакупках предлагается уточнить требования к страховщикам, заключающим госконтракты на страхование. Другими словами — более тщательно подходить к выбору страховщиков для госорганизаций.

Индивидуализация тарифа ОСАГО и расширение тарифного коридора помогут оздоровить рынок, ранее отмечали в ФАС.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС