Обновленный приподнятый Datsun за 300 тысяч (но рупий)

Несмотря на слухи, что марка вскоре прекратит существование, модель redi-GO готовится к выходу. Но в Индии.

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Каким будет обновленный высокий хэтчбек Datsun redi—GO, показали в преддверии скорого запуска модели в Индии. На тизерах заметно, что автомобилю решили придать более агрессивный вид. Мы видим, что у Datsun redi—GO 2020 года решетка радиатора стала значительно объемнее, фары — изящнее и даже острее, появились вертикально расположенные Г-образные дневные ходовые огни и практически полностью изменен бампер.

По бокам, в отличие от старого Datsun redi—GO, на новом красуются значки Datsun — над индикатором поворота на передних крыльях, также появились рейлинги на крыше.

На тизере можно заметить новые легкосплавные колесные диски, хотя возможно, что это и колесные колпаки, разработанные так, чтобы выглядели как диски. Как бы то ни было, они привлекательнее, чем на текущей версии модели.

Datsun redi—GO должен получить некоторые изменения и внутри, в частности, ожидается новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и новая отделка салона.

Кроме того, рестайлинговая модель должна соответствовать новым нормам безопасности пешеходов, которые вступят в силу в Индии в октябре.

Datsun redi—GO 2020 года будет оснащаться теми же 0,8- (54 л.с.) и 1,0-литровыми (68 л.с.) трехцилиндровыми бензиновыми двигателями без наддува, что и старая модель. Однако теперь они соответствуют более строгим индийским нормам BS6. Агрегатируются они 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Цены на Datsun redi—GO 2020 года, вероятно, будут начинаться от 300 000 рупий (чуть меньше 300 000 рублей).

Премьера redi-GO в Индии должна состояться в ближайшее время.

В России марка Datsun представлена моделями on-DO и mi-DO. Седан on-DO недавно претерпел обновление.

Фото: indianautosblog.com