Завод Renault Россия возвращается к работе

Но начать полноценную сборку всех моделей получится далеко не сразу.

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Предприятие компании Renault в Москве возвращается к сборке автомобилей. Завод Renault Россия вошел в перечень системообразующих предприятий России, составленный Минпромторгом, и возобновляет производство в соответствии с разрешением Правительства Москвы, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода. Последний день до остановки завод отработал 27 марта. Перезапуск, как и на других предприятиях, будет постепенным.

Конвейер станет работать в одну смену и лишь с 50-процентной скоростью, количество офисных сотрудников в эти дни будет минимальным. Постепенное возвращение к нормальному ритму началось в понедельник 27 апреля, и, учитывая оставшееся до майских праздников время, можно предположить, что конец апреля и начало мая займут подготовительные процедуры, а сборка автомобилей возобновится во второй половине мая.

Завод Renault Россия выпускает кроссоверы Renault Kaptur, Renault Arkana, Renault Duster и Nissan Terrano. Комплектующие для сборки приходят со многих заводов мира, и некоторые перебои в поставках пока могут сохраняться.

В частности, бензиновые двигатели для Дастера поставляются с завода АВТОВАЗ, который не работает до 18 мая.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС