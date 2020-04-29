Volkswagen бесплатно доставляет машины на сервис и обратно

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Российский офис компании Volkswagen объявил о запуске услуги бесконтактного сервиса, на который можно записаться через приложение Volkswagen Service, доступное для свободного скачивания через AppStore и Google Play. Отметим, что, судя по отзывам пользователей, функции записи на сервисное обслуживание в указанном приложении до последнего времени не было, она появилась в одном из последних обновлений.

Теперь вы можете со смартфона или планшета записать машину в ближайший доступный фирменный сервис, чтобы пройти плановое ТО, гарантийный или коммерческий ремонт. Далее вы прямо на месте стоянки автомобиля передаете его представителю компании (он осматривает машину и делает серию снимков), получаете на электронную почту акт осмотра и список работ, а автомобиль отправляется на СТО. Все нюансы, возникающие в процессе ремонта, можно согласовать через указанное приложение — есть чат, где можно размещать текст, фото и видео.

После прохождения сервиса нужно оплатить заказ-наряд и согласовать с дилером время доставки вашего автомобиля. Услуга доставки авто на сервис и обратно является бесплатной. Пресс-служба отмечает также, что перепробеги при прохождении ТО в нынешней ситуации допустимы, и они не будут влиять на решение о гарантийном ремонте, если он понадобится. Почитать подробнее о бесконтактном сервисе можно на сайте компании. По данным Volkswagen, на данный момент в России работает уже более 100 сервисных центров марки.

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Фото: Volkswagen