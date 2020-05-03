Кто-то останется без сладкого: дочка «помогла» гонщику финишировать

Автогонки отменены по всему миру, а гонщикам тренироваться надо. Поэтому многие соревнуются на виртуальных симуляторах, но дети не всегда понимают, что такое: «Не мешай, папа работает дома».

Дэнни Хэмлин — профессиональный американский автогонщик, победитель гонки Дайтона 500. До эпидемии выступал в Nascar Sprint Cup Series под номером 11 за команду Joe Gibbs Racingruen на Toyota Camry. Сейчас массовые мероприятия запрещены, поэтому гонки проходят в виртуальном формате. Так было и 26 апреля, и Хэмлин был недалек от победы, но почему-то стал терять одну позицию за другой, а потом его автомобиль вошел в стену.

Позже он рассказал в Твиттере, что случилось. Во время трансляции гонки семилетняя дочь Тейлор слонялась поблизости, изнывая от скуки и злясь на отмахивающегося от нее папочку. Потом она раздобыла пульт от телевизора и одним нажатием остановила гонку. Ну, типа, случайно. И все — гонщику засчитали проигрыш. Чтобы оправдаться, он опубликовал в соцсети запись момента, когда его экран гаснет, а нашкодившая Тейлор старается поскорее улизнуть.

«Моя дочь прикончила наш день. Все еще не могу поверить в это...» — написал расстроенный гонщик.

Не каждому подростку посчастливится получить поздравление от всех полицейских округа. И да, такое возможно только в период пандемии.



Видео: YouTube