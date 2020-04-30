Chery Tiggo 8 получил более доступные комплектации

Обе стоят меньше полутора миллионов рублей, но только если брать в кредит или по трейд-ин.

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Большой кроссовер Chery Tiggo 8, помимо топовой комплектации Prestige, теперь представлен в России еще в двух исполнениях.

Active — базовое, это пятиместная версия кроссовера, до этого российский Tiggo 8 был семиместным. В этой версии кроссовер оснащен светодиодными фарами и фонарями, электрорегулировкой зеркал с обогревом, задним парктроником, камерой заднего вида, системой курсовой устойчивости, шестью подушками безопасности, круиз-контролем, кожаным салоном, обогревом передних сидений, функциями дистанционного запуска двигателя и бесконтактного открывания багажника, системой мониторинга давления в шинах и 18-дюймовыми литыми дисками. Цена версии составляет 1 599 900 рублей, но, если воспользоваться программами кредитования и трейд-ин, то она снизится до 1 399 900 рублей.

Вторая новая комплектация — Family. В ней уже три ряда сидений, а в дополнение к перечисленному для Active присутствуют газовые упоры капота, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также климат-контроль и датчик дождя. Такая комплектация обойдется вам в 1 679 900 рублей, а с учетом вышеуказанных программ — 1 479 900 рублей.

Силовой агрегат в обеих новых комплектациях такой же, как в Prestige: 2-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. и с крутящим моментом 250 Нм, работающий в паре с вариатором. В максимальной комплектации Prestige появляются электроскладывание зеркал, наружная подсветка порогов и зон под зеркалами, передний парктроник, полный зимний пакет и 8 динамиков в аудиосистеме. Топ-версия с учетом максимальных скидок (в случае кредита и трейд-ин) стоит сейчас 1 529 900 рублей, а «чистая» цена — 1 729 900 рублей.

Именно в этой версии семиместный Chery Tiggo 8 в феврале текущего года дебютировал на российском рынке по цене 1 699 000 рублей.

Фото: Chery