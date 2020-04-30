Цифровые пропуска водителей с ОРВИ будут аннулированы

Можно оформить разовый пропуск для визита к врачу, а в остальное время — режим самоизоляции.

В соответствии с указом мэра Москвы горожане, у которых диагностирована ОРВИ, должны соблюдать режим изоляции. Рабочие пропуска таких граждан аннулируются, извещение об этом приходит на электронную почту или по СМС. Таким образом, требования, предъявляемые к горожанам с ОРВИ, в Москве приравниваются к тем, что действуют в отношении пациентов с коронавирусом. На сегодня пропуска аннулированы у восьми тысяч москвичей, инфицированных коронавирусом, и у 13,5 тысяч пациентов с ОРВИ.

Граждане, у которых диагностирован COVID-19 или ОРВИ, могут оформить разовый пропуск для визита к врачу, причем использование этого пропуска будет проверяться, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий. В остальное время больным предписан режим самоизоляции, за нарушение которого грозит штраф в размере 4000 рублей.

Если при вызове врача на дом у больного диагностируется коронавирус, но устанавливается, что он переносится в легкой форме, пациенту назначается лечение на дому. Заболевший и проживающие с ним подписывают согласие не покидать квартиру до подтверждения отсутствия у них коронавируса.

После продления режима самоизоляции в Москве до 11 мая ранее выданные цифровые пропуска тоже продлили свое действие — до 4 и до 11 мая в зависимости от типа пропуска.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»