Моделист-конструктор: топ-3 видео про масштабные модели

Читатель «За рулем» хочет перед продажей машины получить электронный ПТС вместо исписанного бумажного. Это не запрещено, но имейте в виду, что бумажный паспорт утратит силу с даты оформления электронного, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
На тесте «За рулем» один из самых популярных автомобилей нашего рынка. Это уже четвертое поколение Rio и второе поколение, выпускающееся на питерском заводе. Его можно встретить везде — в такси, каршеринге и в личном пользовании. Оцениваем ходовые качества и выбираем оптимальную комплектацию и сочетание двигателя с коробкой передач.
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