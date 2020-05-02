Моделист-конструктор: топ-3 видео про масштабные модели

Сегодня мы увидим трех разных авторов и три абсолютно различных подхода к моделированию.

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Масштабные модели — это целая Вселенная, откуда сложно вернуться, если единожды туда попал. В этом удивительном мире обитают мужчины, сохранившие часть детского изумления перед автомобилями, мотоциклами, самолетами... Но люди, которые занимаются этим, все-таки очень разные, и они используют удивительно разные подходы и методы. Объединяет сегодняшние три ролика только одно: ни в одном из них не использованы готовые наборы для сборки, все сделано с нуля.

Резьба по дереву — это тоже тема отдельного разговора, особенно применительно к теме автомобильного моделирования; в последнее время подобные ролики регулярно становятся очень популярными. Работу мастерской Woodworking Art выделяет тот факт, что объектом выбран современный болид Формулы-1 с массой мельчайших аэродинамических элементов, и внимание к деталям тут требуется просто колоссальное. А добавляет остроты тот факт, что это новейший Ferrari SF1000, который мы пока, к сожалению, так и не увидели на реальных гоночных трассах.

Второй ролик демонстрирует совершенно полярный взгляд на постройку масштабных моделей. Вместо деревянного бруска — кусок тронутой ржавчиной жести. Вместо киянки и стамесок — болгарка и сварочный аппарат. Вместо скрупулезного следования деталям — рок-н-ролльный драйв. Да и прообраз у автора Rini Anita подходящий — Dodge Charger 1970 года. В результате получается штука, которой с удовольствием будет играть ваш ребенок... ну и вы сами, конечно же. И да, он радиоуправляемый.

Последнее видео можно оставить на вечер, чтобы делать перерывы на чай, прямо как создатель ролика. Здесь изначально нет ни деревянного бруска, ни листа металла, и все, чем располагает автор канала Hoo's mini world, это 3D-ручкой. И большим, очень большим запасом пластиковой нити для ее заправки. А также — наждачной бумагой, скальпелем, мельчайшими сверлами и клеем. Когда досмотрите до конца, сообщите нам, есть ли тут еще готовые изделия, кроме светодиода в фаре (нет). Но для российской публики катарсис наступает не на моменте включения фары, а чуть раньше — когда мы понимаем, что байк отчетливо напоминает Урал Турист.

Неизбежные спойлеры, которые вкрались в сопроводительный текст, не делают просмотра этих видео менее интересным — действительно ведь, целая Вселенная.

Ну а путешествие в нее можно начать с упражнений попроще — например, склеить пару моделек Toyota, на которые мы ссылались в начале этого материала, или использовать аналогичные под брендом Mazda .

Фото: скриншот Youtube. канал Hoo's mini world