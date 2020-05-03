Снимки интерьера кроссовера подтверждают намерение Hyundai больше не делать автомобили в одном стиле.

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На сайте TheKoreanCarBlog появились шпионские фотографии салона Hyundai Tucson четвертого поколения. Он оказался не поход по своему дизайну на салоны других моделей компании.

На фотографиях видно, что центральная консоль автомобиля имеет большой сенсорный дисплей. Но он не поднят как можно выше, чтобы водитель не отвлекался от дороги, а расположен ниже уровня панели приборов. Выше него разместились два широких воздуховода. Видимо, управлять мультимедийной системой можно будет с помощью голова, а важная для водителя информация будет выводиться на панель приборов или на лобовое стекло.

Непривычно оформлен и блок управления климат-контролем. Он является словно продолжением экрана мультимедийной системы, имеет тот же угол наклона и собственный монитор. Кнопки управления им, судя по всему, сенсорные, что может оказаться не слишком удобно при настройке климата во время движения.

Классический рычаг коробки переключения передач отсутствует, а на его месте расположены кнопки управления трансмисссией. Кресла кроссовера имеют развитую боковую поддержку.

Премьера нового поколения Hyundai Tucson может состоятся уже в этом году. Но все зависит от того, когда закончится пандемия, вызванная COVID—19. Не исключено, что презентацию кроссовера отложат на 2021 год.

С разбором дизайна нового Tucson вы можете ознакомиться здесь.

Фото: TheKoreanCarBlog