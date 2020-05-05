Мантуров: наш автопром будет на 100% загружен выпуском общественного транспорта

Также будет выполнена задача по производству машин скорой помощи и реанимобилей, рассказал госчинвник в эфире телеканала «Россия-24».

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Глава Минпромторга заявил, что автопром РФ будет на 100% загружен выпуском общественного транспорта в 2020 году. Это программы Минтранса и Внешэкономбанка, запущенные для того, чтобы поддержать автопром и одновременно модернизировать общественный транспорт в регионах.

Денис Мантуров заявил, что прорабатывается вопрос о закупке в мае, июне, июле порядка 33,5 тыс. автомобилей для различных ведомств и организаций, в том числе с госучастием.

Будет, в том числе, выполнена задача, поставленная президентом, по производству машин скорой помощи и реанимобилей. Все машины будут поставлять централизованно, они будут хорошо оснащены и укомплектованы. Соответствующие команды уже получили и автопромовцы, и производители медтехники, и они, не дожидаясь нормативных актов, уже включились в работу. Оснащение такой техники довольно сложное и включает около 32 позиций медицинской аппаратуры. Причем речь именно о новых закупках, внеплановых, которые решили произвести по итогам совещания президента. Задачу будут выполнять предприятия Форд-Соллерс и ГАЗ.

Из нового, о чем также вскользь упомянул Денис Мантуров, это запуск программы операционного или доступного лизинга, без первого взноса, для нуждающихся предприятий малого бизнеса.

Чиновник сказал, что автопрому в этот сложный период уделяется особо пристальное внимание, так как рабочее место тут — это девять рабочих мест в сопутствующих отраслях промышленности и экономики.