Парни из «Гаража 54» провели новый эксперимент, на этот раз применив гору шумоизоляционных материалов. Удался он отчасти.

Умельцы из «Гаража 54» пришли к выводу, что двигатель их повидавших виды Жигулей стал слишком громким, и решили это исправить. Закупили «шумки» (шумопоглощающий материал) и «закатали» в него двигатель и поддон. Проверяли уровень шума с помощью приложения на смартфоне.

В начале эксперимента уровень шума под капотом составлял 98 децибелов. После чего все аккуратно изолировали «шумкой» — крышку клапанов в два слоя, все остальное — в один.

Очередной замер показал 88 дБ, тоже многовато, решил Барашенков и пошел на очередной шаг — применил бытовую теплошумоизоляцию толщиной 4 мм, чтобы уж наверняка. Но и это снизило уровень шума всего до 82 дБ.

В общем, «убавить звук» удалось, но не существенно. Однако мужчины не унывают и обещают продолжить эксперимент в следующих выпусках, идеи по шумоизоляции еще есть.

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Видео: YouTube