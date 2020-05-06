Пожилой водитель перепутал педали и приземлился на крыши припаркованных машин.

На камеру видеорегистратора попало, как белый Cadillac XTS задним ходом вылетает на перекресток с круговым движением, а затем падает на две припаркованные машины. Авария произошла в штате Флорида (США).

По информации Fox 13, пожилой водитель XTS случайно включил заднюю передачу, а потом растерялся и нажал на газ. Машина выскочила со стоянки на шоссе, но водитель не стал останавливаться и влетел на парковку, где и приземлился на крыши Dodge Journey и Volkswagen Jetta.

Cadillac XTS, кажется, особых поломок не получил, а вот другим машинам не повезло: у них повреждены крыши, капоты, разбиты ветровые стекла. В любом случае кузова сильно пострадали.

Полиция расследует происшествие, но, учитывая возраст водителя, вывод однозначен — мужчина запутался в педалях и запаниковал, когда машина начала движение задним ходом. Кстати, в машине дедушки была еще и бабушка. К счастью, никто не пострадал, хотя все могло обернуться трагедией, если бы в припаркованных автомобилях оказались люди.

Трамплин, прыжок — и минус два (или три) автомобиля Пожилой водитель перепутал педали и приземлился на крыши припаркованных машин. Трамплин, прыжок — и минус два (или три) автомобиля

Этот водитель в свои 107 лет прекрасно управляется с кабриолетом марки Мерседес.

Видео: ВКонтакте