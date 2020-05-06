Автомобили превращаются в компьютеры на колесах, и это приводит к увеличению их стоимости.

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Согласно отчету компании Deloitte, в 2004 году только 25% автомобилей оснащались подушками безопасности и менее 50% машин имели сиденья с электроприводом. Теперь количество электронных компонентов в автомобилях значительно увеличилось, и это связано не только с требованиями безопасности.

В частности, компания отметила, что в 2004 году менее 20% автомобилей были оснащены такими устройствами, как система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, датчики давления в шинах, парктроники и системы контроля слепых зон. В 2017 году этими системами оснащалось уже более 80% машин.

Современные автомобили оснащены такими системами, как адаптивный круиз-контроль, зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, информационно-развлекательные системы, технологии отключения цилиндров, система «Старт-стоп», гибридные силовые установки и электромоторы с батареями.

Все эти новые функции существенно увеличивают стоимость машин. Как отметили в Deloitte, в 2000 году электроника составляла 18% от общей стоимости автомобиля. Теперь на долю электронных компонентов приходится 40% цены машины. Ожидается, что в 2030 году она составит 45%.

Проверьте себя: сможете ли вы среагировать на дорожную ситуацию быстрее, чем система автономного управления автомобилем.

Фото: Audi