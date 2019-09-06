Нашли занятие на карантин: 19 детей угнали 46 автомобилей

Некоторым участникам банды исполнилось всего девять лет.

Карантин из-за коронавируса — непростое время, особенно для родителей. Дети, которые обычно в школе, сейчас находятся дома, или, по крайней мере, они должны быть дома. Но за ними не так легко уследить.

19 детей в возрасте от 9 до 16 лет несколько недель занимались угонами автомобилей из пустующих дилерских центров в Северной Каролине (США). Всего было ограблено 18 салонов марок Lexus, Audi и Infiniti и угнано 46 автомобилей. Ориентировочная стоимость похищенных машин составила 1,1 млн долларов. Полиция пока нашла 40 автомобилей.

Есть «недостача» и в пойманных преступниках: полиция задержала лишь семерых — четверо из них были взяты под стражу, а троим были предъявлены обвинения. Что касается других несовершеннолетних, предположительно причастных к преступлениям, то их собираются схватить в ближайшее время. Также были выдвинуты обвинения против родителей, которым грозят реальные тюремные сроки.

Немало людей видят сны о том, что их автомобиль угоняют — другие подробности забавного исследования вы найдете здесь.

Фото: Ron McClenny / Unsplash