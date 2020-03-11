Каждый пятый видит сны про угон машины. Вы тоже?

При этом только треть автомобилистов предпринимает меры для противодействия угону.

В ходе исследования, которое проводилось в 30 российских городах аналитиками компании «Delta Системы безопасности», выяснилось, что возможность угона их автомобилей волнует 58% владельцев. При этом для 3,5% опрошенных боязнь кражи машины переросло в манию, преследующую их постоянно, а 22% людей видят сны, в которых их автомобиль угоняют.

Несмотря на свои страхи, лишь 31% опрошенных автовладельцев предприняли меры по защите своих транспортных средств, установив, например спутниковую противоугонную систему. Надо отметить, что любые дополнительные препоны на пути злоумышленников значительно снижают риск угона автомобиля — воры, скорее всего, выберут более доступную жертву. Но усложнять жизнь угонщикам не собираются 62% тех, кто еще не установил дополнительные средства защиты, а 32% находятся в раздумье. И только 6% намерены приобрести их в ближайшее время.

Помимо угона существуют и другие риски, связанные с сохранностью машин. Так 59% опрошенных сталкивались с вандализмом, самой частой разновидностью которого (51%) является вскрытие салона. На втором месте (32%) прокол шин (23%). К разряду «прочего», среди которого царапины и воровство деталей, относятся 37% случаев. В 14% случаев автомобили воровались для того, чтобы «просто покататься» — частый ответ попавшихся автоворов, так как за подобное деяние предусмотрено менее суровое наказание, нежели за угон.

В момент угона большинство владельцев сразу звонят в полицию. Реже люди пытаются поискать машину в другом месте, думая, что забыли, где ее оставили. В тройку частых ответов также вошел «позвонил друзьям и родственникам». Среди реакций на угон машины также числится нерациональная «ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь». Личное же участие в поисках принимают 10% автовладельцев.

Согласно статистике, чаще всего машины угоняют в конце лета — начале осени, выбирая для этого будние дни. Самыми же востребованными у угонщиков иномарками являются Toyota Camry, Hyundai Solaris и Sonata, а также Kia Rio и Optima.

Некоторые автопроизводители постоянно улучшают противоугонные системы и добавляют новые.

Фото: depisitphotos.com