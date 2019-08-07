Лидером роста стала марка Changan, средневзвешенная цена которой в первом квартале увеличилась на 32,2%.

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Средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам января-марта составила 1 млн 673,5 тыс. рублей, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из топ-35 по продажам сильнее всего средняя цена выросла у Changan (+32,2%), на втором месте другой бренд из Поднебесной — Chery (+24%), а сразу за ними идет BMW (+20,7%).

Двузначный рост средневзвешенной цены отмечается также у Infiniti (+11,8%), Haval (+11,1%) и Chevrolet (+11,1%). У 23 брендов средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%.

Есть бренды, у которых она уменьшилась, наиболее существенное снижение наблюдается у Cadillac (-10,6%) и FAW (-8,9%).

У Mini, Geely, Lexus и Toyota она снизилась в пределах 2%.

Некоторые бренды в связи со сложной обстановкой решили заморозить цены до конца мая, так поступили Toyota и Lexus.

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