Запускается программа дешевой аренды автомобилей

Стартует сразу по всей России уже в июне, говорят в Минпромторге.

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В России запускается программа «Доступная аренда», которую разработало Министерство промышленности и торговли РФ, пишет Auto.mail.ru со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. На реализацию программы выделяется 2,5 млрд рублей, а функционировать она будет на базе лизинговых компаний и банков.

По задумке, программа должна пользоваться успехом у молодежи, а также у малого и среднего бизнеса, представителям которого непросто приобрести машину в условиях кризиса. До конца мая будут опубликованы подробные правила, описывающие работу программы «Доступная аренда», а в июне одна должна запуститься, причем сразу по всей России.

Пока не известны даже ориентировочные расценки на аренду автомобилей в рамках этой программы. Сейчас в Москве самые доступные варианты аренды — это 1500–2000 рублей в день, в других крупных городах ценник приблизительно тот же. Для сравнения, в Германии дневная аренда автомобиля обойдется вам минимум в 27–28 евро, в США — около 25 долларов, что в пересчете на рубли дает примерно те же 2000 рублей.

Исторический минимум цены на суточную аренду автомобиля в Москве был зафиксирован осенью 2018 года: ВАЗ-2107 можно было арендовать за 500 рублей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС