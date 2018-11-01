Аренда автомобилей в Москве подешевела до минимума

Стоимость проката автомобилей в столице снизилась до исторического минимума.

В начале этого года арендовать автомобиль в Москве можно было минимум за 800 рублей в день. Сегодня стоимость аренды снизилась до 500 рублей. Таких цен столичный рынок автопроката еще не видел.

За 500 рублей в сутки можно получить ВАЗ-2107 при условии аренды на срок не менее трех суток — такие данные приводит онлайн-сервис по аренде автомобилей Rent A Ride. При этом арендатор получит машину без ограничения пробега.

Самыми доступными по цене аренды иномарками оказались седан Daewoo Nexia с механической коробкой и хэтчбек Renault Megane на автомате. Стоимость их аренды в сутки составляет 850 и 900 рублей соответственно. Но москвичи и гости столицы не экономят и чаще других арендуют Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid, несмотря на то что в сутки они сегодня обходятся в 1400 рублей, а их пробег ограничен 250 километрами. Кстати, с начала года стоимость аренды этих моделей снизилась на 400 рублей.

Для охоты россияне арендуют другие, более подходящие модели автомобилей. Это не только внедорожники. Есть даже минивэны.

Что выгоднее: покупать автомобиль или брать его в аренду при необходимости? Ответ на вопрос не так очевиден, как кажется: нужно учитывать множество факторов.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС