Отказывает электроника: отзывают почти 10 000 Volvo

Система экстренного торможения может не вмешаться в ситуацию в нужный момент.

Материалы по теме Lada Vesta, XRAY и Largus отзовут из-за проблем с тормозами

Российское представительство компании Volvo объявило о старте отзывной кампании, под которую попали 9837 экземпляров моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90, выпущенных в 2019 и 2020 годах. Причиной отзыва стала автоматическая система экстренного торможения (АЕВ), входящая в комплекс поддержки водителя IntelliSafe. Выяснилось, что АЕВ, распознающая препятствия впереди автомобиля, может срабатывать не всегда.

Дилеры проинформируют владельцев подпадающих под кампанию автомобилей о необходимости прибытия в сервисный центр для замены программного обеспечения. Кроме того, владелец и самостоятельно может уточнить, нужно ли его автомобилю обновление ПО, проверив VIN-номер на сайте Росстандарта. Если номер значится в списке, владельцу автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилером и согласовать время визита на сервис.

Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Данная сервисная кампания — часть глобального отзыва Volvo, под который попало 736 430 автомобилей.

Фото: Volvo