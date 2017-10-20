Сегодня, в 9:24 10-летний мальчик угнал папину Тойоту, чтобы покатать сестричку Все происходящее фиксировал установленный в автомобиле видеорегистратор.
В интернете появилось видео с регистратора автомобиля, которым управлял мальчик. Он довольно ловко маневрировал в потоке, удирая от полицейских. При этом нарушал правила дорожного движения, часто выезжал для обгона на встречную полосу и успокаивал сидевшую рядом четырехлетнюю сестричку, которая больше всего боялась, что их догонят и «посадят в клетку».
«Не плачь, Ева, нас копы догнать не могут», — уверенно говорил ей парнишка.
В результате автомобиль вылетел на железнодорожные пути и таким образом остановился. Детям оказали медицинскую помощь.
В ходе разбирательства выяснилось, что дети остались дома одни, пока родители ходили в магазин. 10-летний парнишка взял ключи от папиного внедорожника Toyota Highlander и решил прокатить сестричку.
Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетних детей.
Видео: ВКонтакте Фото: МВД по Томской области
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter