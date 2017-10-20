10-летний мальчик угнал папину Тойоту, чтобы покатать сестричку — журнал За рулем

10-летний мальчик угнал папину Тойоту, чтобы покатать сестричку

Все происходящее фиксировал установленный в автомобиле видеорегистратор.

Toyota Highlander
Toyota Highlander

Toyota > Highlander

В интернете появилось видео с регистратора автомобиля, которым управлял мальчик. Он довольно ловко маневрировал в потоке, удирая от полицейских. При этом нарушал правила дорожного движения, часто выезжал для обгона на встречную полосу и успокаивал сидевшую рядом четырехлетнюю сестричку, которая больше всего боялась, что их догонят и «посадят в клетку».

«Не плачь, Ева, нас копы догнать не могут», — уверенно говорил ей парнишка.

В результате автомобиль вылетел на железнодорожные пути и таким образом остановился. Детям оказали медицинскую помощь.

В ходе разбирательства выяснилось, что дети остались дома одни, пока родители ходили в магазин. 10-летний парнишка взял ключи от папиного внедорожника Toyota Highlander и решил прокатить сестричку.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетних детей.

Видео: ВКонтакте

Фото: МВД по Томской области

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Отзывы о Toyota Highlander (1)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

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