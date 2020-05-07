Больше всего новых водителей — в Московской области — журнал За рулем

Больше всего новых водителей — в Московской области

Меньше всего удостоверений водителей было выдано на Чукотке, свидетельствует статистика ГИБДД.

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В 2019 году водительские удостоверения получили 1,33 млн человек, это почти на 17 тыс. меньше, чем в 2018-м. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился портал RT.

Больше всего прав было выдано в Московской области (111,4 тыс.), Москве (79,9 тыс.), Краснодарском крае (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Башкортостане (44,1 тыс.).

В аутсайдерах Чукотка (157), в Ненецкий АО (499), Ингушетия (1,2 тыс.), Тува (1,3 тыс.) и Еврейская АО (1,6 тыс.).

Специалисты считают, что люди все больше предпочитают пользоваться общественным транспортом, который в последние годы стал намного комфортнее. Свой автомобиль содержать и использовать дорого — тут и страховка, и обслуживание, и проблемы с парковкой, и штрафы. Хотя возможно сказалось и то, что подход к сдаче экзаменов на права стал жестче.

  • Ранее ГИБДД сообщала о планах объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права, так как вполне достаточно проверки навыков «площадки» во время внутреннего экзамена в автошколе. Новшество должно было вступить в силу 1 октября 2020 года, но из-за пандемии ввод отложили до 1 апреля 2021 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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