Сегодня, в 11:39 Больше всего новых водителей — в Московской области Меньше всего удостоверений водителей было выдано на Чукотке, свидетельствует статистика ГИБДД.
Материалы по теме
В 2019 году водительские удостоверения получили 1,33 млн человек, это почти на 17 тыс. меньше, чем в 2018-м. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился портал
RT.
Больше всего прав было выдано в Московской области (111,4 тыс.), Москве (79,9 тыс.), Краснодарском крае (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Башкортостане (44,1 тыс.).
В аутсайдерах Чукотка (157), в Ненецкий АО (499), Ингушетия (1,2 тыс.), Тува (1,3 тыс.) и Еврейская АО (1,6 тыс.).
Специалисты считают, что люди все больше предпочитают пользоваться общественным транспортом, который в последние годы стал намного комфортнее. Свой автомобиль содержать и использовать дорого — тут и страховка, и обслуживание, и проблемы с парковкой, и штрафы. Хотя возможно сказалось и то, что подход к сдаче экзаменов на права стал жестче.
Ранее ГИБДД сообщала о планах объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права, так как вполне достаточно проверки навыков «площадки» во время внутреннего экзамена в автошколе. Новшество должно было вступить в силу 1 октября 2020 года, но из-за пандемии ввод отложили до 1 апреля 2021 года. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter