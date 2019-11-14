Недорогие Chevrolet застряли на российской таможне

Теперь «бюджетники» появятся в продаже не раньше середины лета и то, если удастся договориться с дилерами.

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Компания UzAuto Motors, собиравшаяся выводить на российский рынок автомобили под маркой Chevrolet, не успела растаможить машины — на границах ввели ограничительные меры по грузоперевозкам из-за пандемии. Времени не хватило чуть-чуть — в феврале UzAuto Motors подписала договор с General Motors о начале поставок моделей Spark, Nexia и Cobalt (на фото) под брендом Chevrolet в Россию.

Те же модели UzAuto Motors уже продавала в России с 2015 года под маркой Ravon: Spark назывался Ravon R2, Nexia — Ravon R3 (являясь по факту компакт-седаном на базе Chevrolet Aveo), а Cobalt — Ravon R4. Но поставки были непостоянными, а в 2019 году и вовсе прекратились, пишет Газета.ru. Смена бренда на Chevrolet может помочь продажам в России, а в дальнейшем линейку можно будет расширить моделями Tracker, Lacetti, Malibu, Captiva и Trailblazer, которые узбекское предприятие уже производит для стран СНГ.

Однако до этого, помимо таможенной очистки уже произведенных для России машин, нужно решить вопрос с дилерской сетью (разрешение на использование в России фирменных автосалонов Chevrolet у узбекской компании есть, но со сколькими из них удастся договориться — пока вопрос) и закрыть перед Cбербанком долг в 42 млн рублей, образовавшийся во время присутствия в РФ бренда Ravon.

Российские цены на Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt пока не называются, но очевидно, что конкурировать они будут с продукцией АВТОВАЗа, выпускающейся под брендами Lada и Datsun.

Сейчас марка Chevrolet представлена в России премиальными моделями, поставляющимися исключительно на заказ — спортивным купе Camaro и внедорожниками Traverse и Tahoe, а также внедорожниками Chevrolet Niva, продававшимися через собственную дилерскую сеть, но она перестанет существовать 10 июля.

Фото: UzAuto Motors