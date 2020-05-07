Автомобили УАЗ и Ford будут доступны по подписке от Sollers

Можно будет выбрать автомобиль из всего модельного ряда УАЗ или же взять один из вариантов фургона Ford Transit.

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Компания Sollers запустила сервиса платной абонентской подписки на свои автомобили. На данный момент туда попали автомобили двух брендов из тех, что выпускаются в России силами Sollers, — это УАЗ и Ford, пишет Газета.ru. Подписка — это сервис, распространенный в США, он фактически представляет собой аренду, но машины предоставляет не компания-посредник, а сам производитель через своих дилеров. На первых порах российским сервисом смогут воспользоваться только корпоративные клиенты для оформления подписки на месяц и более.

Услуга будет предоставляться через использование платформы Squadron, которая анализирует данные о водителях (стиль вождения, количество ДТП, стаж и прочее), позволяет забронировать один или несколько автомобилей, определить тарифы (абонентская плата включает цену самой аренды, а также страховку и техобслуживание), отследить местоположение машин и их техническое состояние, контролировать расход топлива, удаленно запустить или заглушить двигатель.

Изначально будут доступны собирающиеся в Ульяновске внедорожники УАЗ Хантер, Патриот, Пикап и СГР, а также малотоннажные фургоны Ford Transit, которые собирает завод Sollers в Елабуге, но в будущем линейка автомобилей может быть расширена. В Sollers считают, что сервис может снизить транспортные издержки компании на 30% по сравнению с содержанием собственного автопарка.

У Sollers есть дочерняя компания «Соллерс-Финанс», которая занимается лизингом, так что новая инициатива может получить господдержку в рамках программы «Доступная аренда».

Фото: УАЗ