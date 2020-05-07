В Германии состоялась огромная дискотека на автомобилях

По правилам вечеринки, в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя.

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В 2020 году, помимо всего прочего, мы увидим несколько новых способов празднования майских праздников. Один из них был явлен 1 мая в Шютторфе (Германия), где несколько сотен автомобилей поучаствовали в дискотеке под открытым небом. Масштабный праздник продолжался три часа, и все это время с огромной сцены играла танцевальная музыка, которой наслаждались люди в припаркованных автомобилях.

Несмотря на жесткие правила изоляции, действующие в Германии, автомобилисты смогли как следует повеселиться, не нарушая запретов — по крайней мере тех, что касались коронавируса. По правилам вечеринки, в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя, пишет Euronews. Люди танцевали, сидя в машинах, сигналили и раскачивали свои транспортные средства в такт музыке, махали из окон флагами и приветствовали друг друга.

Организатором «автомобильного рэйва» выступил владелец одной из крупнейших дискотек Германии Хольгер Бош, заявивший, что поначалу пандемия полностью парализовала его бизнес, фактически оставив без средств к существованию. Первый опыт проведения вечеринки в таком формате удивил его дисциплинированностью людей и чувством единения среди участников, возникшим вопреки разделению и запретам.

По нормальной жизни тоскуют автомобилисты и в России — и даже слагают об этом песни.

Фото: скриншот Youtube, канал No Comment TV