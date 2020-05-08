Заменить масло водители могут в любое удобное время, сообщив о приезде за несколько минут.

В рамках программы «Антивирус» компания «Газпромнефть» проводит акцию «G-Energy Service в помощь скорым». Сейчас продолжает собираться информация о потребностях автопарка медучреждений, однако уже было обслужено около 500 автомобилей скорой помощи, в том числе 60 — в Казахстане. В частности, замена масла проведена в автомобилях скорой помощи, работающих в Алматы, Петропавловске, Костанае, Семее (Семипалатинск) и еще в семи регионах республики.

Работы производятся на станциях техобслуживания G-Energy Service, работающих с премиальными автомобильными маслами G-Energy. В России насчитывается 144 СТО, работающих в 83 городах, а в международной сети — 210 станций в 18 странах мира.

Заменить масло водители могут в любое удобное время, сообщив о своем приезде лишь за несколько минут. Подбор моторных масел и расходных материалов осуществляется индивидуально под каждый тип двигателя, а при выполнении работ соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Проект G-Energy Service также поддерживает малый и средний бизнес, представители которого являются владельцами СТО, — это взаимовыгодное сотрудничество компании, дистрибьюторов и региональных станций техобслуживания, использующих автомобильные масла G-Energy производства «Газпромнефть-смазочные материалы».

Если вы имеете отношение к скорой помощи, то прочая важная информация об акции — здесь.

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