На боковине любой шины больше надписей и рисунков, чем свободного места. Каждый значок несет свою функцию, но раскрыть его подноготную без подсказки не всегда возможно. К тому же в этом году появилась абсолютно новая маркировка.
Волга всех поколений несколько десятилетий была главным легковым автомобилем страны — самым престижным из тех, что вообще можно было купить, доступным далеко не всем, а потому особо желанным и даже культовым. Поэтому не только каждую новую Волгу, но и любые изменения уже выпускаемых машин пристально изучали, обсуждали, оценивали.
Octavia четвертого поколения вот-вот появится на рынке. Но и третья «Октава» останется актуальной еще довольно долго — хотя бы на вторичном рынке. Мы протестировали оптимальную версию этой машины с небольшим пробегом.
Американская компания Caterpillar выпускает под маркой Cat спецтехнику, которая занимает верхний ценовой сегмент рынка — там «музыку заказывают» покупатели, которым принципиально важно, чтобы их машины могли работать, что называется, на износ, но при этом почти не изнашиваться. Для гусеничных экскаваторов, нередко работающих круглосуточно с двумя-тремя сменными операторами, выбор марки по принципу «дорого и сердито» вполне оправдан.