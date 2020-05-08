243 автомобиля скорой помощи отправят в Москву из Нижнего Новгорода

Машины собрали на нижегородском предприятии, вся партия уже подготовлена для отправки в столицу

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На заводе «СТ Нижегородец» выпущена партия из 243 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, которые заказало правительство Москвы. Автомобили уже подготовлены для отправки в столицу, цитирует RCI News официальный аккаунт предприятия в Инстаграм. В связи со срочностью заказа, обусловленной напряженной ситуацией по коронавирусу в столице, все работы проведены в предельно сжатые сроки — за две недели.

Медицинские автомобили класса B применяются, помимо транспортировки в медучреждение, для оказания экстренной медицинской помощи прямо на месте. Бригада в такой «скорой помощи» — это два фельдшера, санитар и водитель. Базой для выпущенных на «СТ Нижегородец» спецавтомобилей послужил микроавтобус Ford Transit.

Автомобили Ford Transit выпускаются предприятием Ford Sollers в Елабуге в большом количестве стандартных вариантов. Но для выпуска спецверсий есть аккредитованные кузовостроители, одним из которых как раз является «СТ Нижегородец». Машины скорой помощи оборудуются серьезным набором медицинского оборудования, предписанного ГОСТом. Вместе с тем, состав комплектаций и взаимное расположение элементов в салоне может быть различным в соответствии с пожеланиями заказчика.

Ранее партию медицинских автомобилей класса С (для спасения и поддержания жизни пациента по дороге в больницу) на базе модели УАЗ Профи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией выпустил Ульяновский автозавод.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС