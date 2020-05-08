243 автомобиля скорой помощи отправят в Москву из Нижнего Новгорода — журнал За рулем

243 автомобиля скорой помощи отправят в Москву из Нижнего Новгорода

Машины собрали на нижегородском предприятии, вся партия уже подготовлена для отправки в столицу

Ford Transit
Ford Transit

Ford > Transit

Материалы по теме
Как собирают российские Ford Transit — репортаж с завода

На заводе «СТ Нижегородец» выпущена партия из 243 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, которые заказало правительство Москвы. Автомобили уже подготовлены для отправки в столицу, цитирует RCI News официальный аккаунт предприятия в Инстаграм. В связи со срочностью заказа, обусловленной напряженной ситуацией по коронавирусу в столице, все работы проведены в предельно сжатые сроки — за две недели.

Медицинские автомобили класса B применяются, помимо транспортировки в медучреждение, для оказания экстренной медицинской помощи прямо на месте. Бригада в такой «скорой помощи» — это два фельдшера, санитар и водитель. Базой для выпущенных на «СТ Нижегородец» спецавтомобилей послужил микроавтобус Ford Transit.

Автомобили Ford Transit выпускаются предприятием Ford Sollers в Елабуге в большом количестве стандартных вариантов. Но для выпуска спецверсий есть аккредитованные кузовостроители, одним из которых как раз является «СТ Нижегородец». Машины скорой помощи оборудуются серьезным набором медицинского оборудования, предписанного ГОСТом. Вместе с тем, состав комплектаций и взаимное расположение элементов в салоне может быть различным в соответствии с пожеланиями заказчика.

  • Ранее партию медицинских автомобилей класса С (для спасения и поддержания жизни пациента по дороге в больницу) на базе модели УАЗ Профи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией выпустил Ульяновский автозавод.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Ford Transit (105)

Ford 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфорт, дизайн...

Недостатки:

Много

Комментарий:

При покупке понравился, зацепил внешним видом, не плохим салоном, удобные кресла и зона за рулем, но как выяснилось позже на этом плюсы и заканчиваются. Качеством сборки транзит отличился в худшую сторону, уже через месяц начались проблемы с коробкой, поехал к дилеру, вроде бы как устранили спуст...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...