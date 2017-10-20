Новый Toyota Highlander: в продаже с лета 2020 года

В России новое поколение автомобиля появится на пол года раньше, чем в других европейских странах.

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Семиместный кроссовер Toyota Highlander новой генерации должен поступить в дилерскую сеть Западной Европы в начале 2021 года. Дата начала продаж в России — лето 2020 года. Модель уже получила российское Одобрение типа транспортного средства. Европейская версия имеет габаритную длину 4950 мм (в то время как в российской версии — 4966 мм, что указывает, скорее всего, на иные бамперы), и это на 76 мм больше, чем у машины нынешнего поколения. С колесной базой 2850 мм (плюс 60 мм к нынешнему показателю) Highlander оказывается чуть длиннее, чем Hyundai Grand Santa Fe, и просторнее его на 50 мм по базе.

Платформа Toyota GA-K (она же TNGA-K, Toyota New Global Architecture), уже нашедшая применение в Corolla, RAV4, Camry и Avalon, спроектирована так, чтобы нести на себе и традиционные, и гибридные силовые установки. В Европе будет именно «гибрид»: работающий на бензине по циклу Аткинсона 2,5-литровый ДВС, пара электродвигателей на передней и задней осях и никель-металлгидридный аккумулятор под вторым рядом сидений. Но России достанется традиционная пара 3,5-литрового 249-сильного бензинового двигателя и 8-ступенчатого автомата, известная по нынешнему поколению Highlander. Привод — только полный.

В дорогих версиях Хайлендера будет 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей центральной консоли со спутниковой навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекция приборов на лобовое стекло, беспроводная зарядка, вентилируемые кресла и цифровое зеркало заднего вида. Сиденья второго ряда сдвигаются на 18 сантиметров, чтобы обеспечить доступ на третий ряд, где должно свободно размещаться двое взрослых пассажиров. Багажник имеет вместимость 658 литров, а при сложении второго и третьего ряда можно получить 1 909 литров «грузового» пространства.

Пакет продвинутых систем безопасности включает в себя: предупреждение столкновения с активным рулевым управлением, обнаружение пешеходов в любое время суток (и велосипедистов — в течение дня), адаптивный круиз-контроль с распознаванием знаков, разметки и автоматическим включением дальнего света.

Нынешнее поколение продается в России по цене от 3 577 000 рублей за базовую версию Элеганс.

Российский ОТТС новый Highlander получил в марте 2020 года.

Фото: Toyota

Новый Toyota Highlander: в продаже с лета 2020 года В России новое поколение автомобиля появится на пол года раньше, чем в других европейских странах. Новый Toyota Highlander: в продаже с лета 2020 года



