Одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта.

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Поступление в продажу нового кроссовера Highlander ожидалось в конце прошлого года, так как представлен автомобиль был давно — на прошлогоднем автосалоне в Нью-Йорке, проходящем весной. К слову, в этом году автошоу перенесено на август и будет проводиться одновременно с Московским автосалоном.

Новинка имеет менее вычурный вид, решетка радиатора перестала напоминать бритвенный станок, а салон стал более современным, получив большой сенсорный экран и горизонтальную ориентацию центральной консоли.

Длина Toyota Highlander для России составляет 4966 мм, что на 76 мм больше, чем у предшественника. Ширина кроссовера равна 1930 (плюс 5 мм), а высота достигает 1755, что на 15 мм меньше, чем у продающегося сегодня автомобиля. Колесная база, наоборот, стала больше — 2850 мм против 2790 мм у нынешней версии (плюс 60 мм), что обещает более просторный салон.

В ОТТС указано, что кроссовер будет иметь 7-местный салон, но его компоновка подразумевает два кресла на втором ряду и три на третьем. Также в России не будет предлагаться более доступная переднеприводная версия кроссовера, а двигатель останется прежним. Это 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 249 л.с., рассчитанный на 92-й бензин и работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Сегодня в продаже представлен предшественник описанной новинки, который пока можно купить по цене от 3 501 000 рублей за комплектацию «Элеганс», 3 649 000 рублей за версию «Престиж» или 3 799 000 рублей за «Люкс Safety». В результате обвала цен на нефть и падения курса рубля стоимость машин вскоре будет пересмотрена.

Новый Toyota Highlander: продажи в России будут Одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта. Новый Toyota Highlander: продажи в России будут

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Фото: Toyota