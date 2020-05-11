Новость об обязательном использовании видеорегистраторов оказалось фейком — журнал За рулем

Новость об обязательном использовании видеорегистраторов оказалось фейком

Распространенная информация оказалась не чем иным, как скрытой рекламой конкретного продукта.

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Требования об обязательном использовании видеорегистраторов в России не вводились и, более того, не планируются к введению в обозримом будущем, разъясняет официальный сайт ГИБДД РФ. Таким образом Госавтоинспекция отреагировала на распространение в интернете информации о том, что скоро будет введен режим обязательного наличия видеозаписывающего устройства в салоне каждого авто, а за несоблюдение этого требования якобы будет выписываться внушительный штраф. Автор данной публикации ссылался на заявление руководства ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что данная информация действительности не соответствует: никакого подобного требования не существует и не появится в будущем. Видеорегистратор не является обязательным атрибутом транспортного средства, и его отсутствие не попадает ни под какие санкции и не влечен никаких негативных последствий для владельца.

Распространенная информация оказалась не чем иным, как скрытой рекламой конкретного продукта, причем с указанием ссылки на определенный интернет-магазин. Госавтоинспекция просит граждан «скептически относиться к подобным фейковым информационным „вбросам“ и не поддаваться на провокации представителей блогосферы». В настоящее время недобросовестная публикация удалена с ресурса, на котором была изначально опубликована.

  • В прошлом году наша редакция развенчала миф о том, что видеорегистраторы якобы не работают с атермальными стеклами, но тут есть нюанс.

Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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