Новость об обязательном использовании видеорегистраторов оказалось фейком

Что такое совмещенная группа? Каким рейтингам стоит верить? По ходу или против? Когда переходить на бустер и как понять, что ребенок уже достаточно большой, чтобы обходиться без удерживающих устойств, пристегиваясь штатными ремнями? — «За рулем» ответил на эти и другие вопросы.
Одно из требований наших перевозчиков к кабинам лесовозных тягачей — наличие спальника. На лесовозе DAF XF FAT 6x4 установлена спальная кабина Space Cab. Относительно недорогая, но оптимальная по объему и отделке интерьера.