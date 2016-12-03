Бытует мнение, что обогреваемые стекла «непрозрачны» для некоторых радар-детекторов и комбоустройств. Проблема надуманная, считает эксперт «За рулем». Хотя есть и исключения.

— Многие производители выпускают автомобили с атермальными и обогреваемыми стеклами — к ним относится и мой VW Touareg. Какие, на ваш взгляд, комбоустройства для видеорегистрации и детектирования радаров могли бы работать без сбоев в таких машинах?

— Вот уже три с половиной года все тесты гаджетов мы проводим на редакционной Весте, на которой установлено атермальное ветровое стекло с обогревом. В недавнем спецтесте радар-детекторов участвовали Audi Q8, VW Golf, Mazda CX 5 и Nissan X Trail — тоже машины с не самыми простыми стеклами. Во всех случаях радар-детекторы работали без сбоев.

Навигаторы, установленные на смартфоны, отлично функционируют на всех проходящих через наши руки тестовых автомобилях (в том числе и на новом Туареге). Единственная известная мне марка, у которой с «прозрачностью» ветрового стекла действительно были сложности, — Range Rover. И то не у всех моделей и версий. На мой взгляд, проблема надуманная и раздутая.

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